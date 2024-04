Compromís rechaza la disolución del Consejo Agrario impulsada por el PSOE

El portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Sagunto hace referencia al anuncio hecho por la presidenta del Consell Local Agrari, Ana María Quesada, en el último consell rector, celebrado el pasado lunes 22 de abril, donde manifestaba la intención del equipo de gobierno de disolver este órgano representativo del ámbito agrícola de Sagunto.

El representante de Compromís, Pepe Gil, manifiesta que se encuentra en contra de la disolución del Consejo Local Agrario. Explica que "el PSOE está obstinado en que este órgano deje de ser la figura autónoma que es, sencillamente porque no quiere que el sector participe de una manera activa con voz y voto en las decisiones que se puedan tomar en el seno del propio Consejo". Por ello, desde la formación valencianista consideran que es una "decisión arbitraria" , ya que "no está basada en ningún tipo de norma ni dificultad económica". Además, piensan que "lo hacen con el objetivo de no dar participación al sector agrario de Sagunto". En definitiva, "eliminar este órgano supone restar poder de decisión a las entidades que trabajan directamente el campo".

Por su parte, Ana María Quesada, la presidenta del Consell, responde afirmando que buscan mejorar el servicio agrícola del municipio, integrando al Consell en el Ayuntamiento. Actualmente "estamos en revisión de informes, y esperando para comunicar la decisión final" explica la presidenta.