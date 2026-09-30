Hallan el cuerpo de un hombre sin cabeza ni extremidades en la costa de Sagunto

La Guardia Civil investiga el hallazgo del cadáver de un hombre, sin cabeza ni extremidades, que fue localizado el pasado lunes flotando frente a la costa de Sagunto, en las proximidades de la playa de Almardà.

El cuerpo, que se encontraba en avanzado estado de descomposición y no llevaba ropa, fue avistado por una embarcación recreativa, que dio la voz de alarma. Una embarcación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil trasladó posteriormente el cadáver hasta València.

Los especialistas de Criminalística investigan ahora para tratar de identificar a la víctima, en coordinación con los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal. Para ello, se tomarán muestras de ADN que serán cotejadas con perfiles genéticos de personas desaparecidas.

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