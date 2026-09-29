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Gotion compra el 49% de la planta de baterías de Volkswagen en Sagunto

El proveedor chino firmará con PowerCo un contrato de ingeniería, aprovisionamiento y construcción por valor de 1.094 millones de euros

Sergi Beltran

Sagunto |

Gotion compra el 49% de la planta de baterías de Volkswagen en Sagunto
Gotion compra el 49% de la planta de baterías de Volkswagen en Sagunto | OCS

Gotion entrará con un 49 por ciento en la gigafactoría de baterías de Sagunto, tras alcanzar un acuerdo con Volkswagen y su filial PowerCo para crear una empresa conjunta.

La planta saguntina tendrá finalmente una capacidad de producción de cerca de 30 gigavatios hora anuales, frente a los 20 previstos inicialmente. Además, Gotion prevé firmar con PowerCo un contrato de ingeniería, aprovisionamiento y construcción por valor de 1.094 millones de euros.

El acuerdo incluye el desarrollo de las salas blancas y secas y los trabajos de ingeniería. PowerCo mantendrá el 51 por ciento y asegura que se mantienen los compromisos de inversión, con más de 2.300 millones ya en ejecución, y de creación de más de 1.500 empleos directos en la primera fase.

El inicio de las operaciones está previsto ahora para 2027.

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