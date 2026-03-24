El Gobierno de España revocará la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional a la Semana Santa de Sagunto

El Gobierno de España ha anunciado que iniciará el procedimiento para revocar la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional a la Semana Santa de Sagunto.

Una decisión que llega tras la reciente votación de la Cofradía de la Purísima Sangre de Jesucristo que continúa por privar la participación de las mujeres en la procesión.

Desde la Secretaría de Estado de Turismo se ha confirmado la incoación de un expediente, al considerar que esta exclusión podría vulnerar uno de los requisitos fundamentales de esta distinción: la participación abierta de la ciudadanía.

En este proceso, cobra especial relevancia el papel del Instituto de las Mujeres, que ha recibido varias quejas formales por discriminación. Este organismo, dependiente del Ministerio de Igualdad, ha trasladado estas denuncias tanto al Ayuntamiento de Sagunto como a la propia cofradía, y advierte de una posible vulneración del principio de igualdad.

Además, recuerda que la legislación vigente obliga a garantizar el acceso en condiciones de igualdad a entidades abiertas al público, y subraya que impedir la participación de las mujeres no puede justificarse como tradición, sino que constituye una discriminación contraria a los derechos fundamentales.

Por ello, el Instituto ha instado a revisar los criterios de acceso a la cofradía y no descarta elevar la situación a otros organismos si no se adoptan medidas.