ENTREVISTA

Dúo Vesta pone en valor el legado de las mujeres compositoras esta tarde en el Teatro de Begoña

El concierto de piano a cuatro manos tendrá lugar a las 20:30h y rendirá homenaje a la compositora francesa Marie Jaëll

Sergi Beltran

Sagunto |

Dúo Vesta, Elena Domènech y Marina Gallego

El Teatro de Begoña acoge esta tarde a las 20:30h el concierto Dones que ressonen, del Dúo Vesta, formado por Elena Doménech y Marina Gallego.

Una propuesta de música de cámara con piano a cuatro manos que rinde homenaje a grandes compositoras que fueron pioneras en su época y tuvieron que luchar para demostrar su talento. En esta ocasión el repertorio está dedicado a la compositora francesa de ascendencia alemana Marie Jaëll.

Además, ambas pianistas comparten el proyecto El Interior Suena, una iniciativa diseñada para llevar música clásica y obras de compositoras a zonas despobladas de la llamada «España vaciada».

La cita es gratuita y tendrá una duración aproximada de una hora.

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