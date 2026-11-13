Dúo Vesta pone en valor el legado de las mujeres compositoras esta tarde en el Teatro de Begoña

El Teatro de Begoña acoge esta tarde a las 20:30h el concierto Dones que ressonen, del Dúo Vesta, formado por Elena Doménech y Marina Gallego.
Una propuesta de música de cámara con piano a cuatro manos que rinde homenaje a grandes compositoras que fueron pioneras en su época y tuvieron que luchar para demostrar su talento. En esta ocasión el repertorio está dedicado a la compositora francesa de ascendencia alemana Marie Jaëll.
Además, ambas pianistas comparten el proyecto El Interior Suena, una iniciativa diseñada para llevar música clásica y obras de compositoras a zonas despobladas de la llamada «España vaciada».
La cita es gratuita y tendrá una duración aproximada de una hora.