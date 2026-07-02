La Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Sagunto respalda a los establecimientos de la ciudad con campañas y actuaciones

El comercio de proximidad es mucho más que un lugar donde comprar. Es el motor que da vida a nuestras calles, genera empleo, impulsa la economía local y crea un vínculo directo entre comerciantes y clientes basado en la confianza y la cercanía.

En Sagunto, la Concejalía de Comercio y Mercados trabaja durante todo el año para poner en valor ese comercio que forma parte de nuestra identidad. A través de campañas de promoción, actividades, sorteos y acciones de dinamización, busca incentivar las compras en los establecimientos locales y recordar la importancia de consumir en casa, porque cada compra en un comercio de proximidad es una inversión en el presente y el futuro de nuestra ciudad.

Pero estas iniciativas solo alcanzan su máximo potencial cuando cuentan con la implicación de los propios comerciantes. Su participación activa es fundamental para que cada campaña llegue a más personas y siga fortaleciendo un tejido comercial que distingue a Sagunto.

Hoy ponemos el foco en un establecimiento que es todo un referente. Hablamos de Ilusió, un comercio con más de medio siglo de trayectoria, especializado en ceremonias, trajes de comunión, moda para bodas, celebraciones y prêt-à-porter. Décadas de experiencia, profesionalidad y atención personalizada lo han convertido en un nombre de referencia para varias generaciones de familias.

De la mano de Mari Carmen Chavarría, alma de Ilusió, y de la concejala de Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Sagunto, Natalia Antonino, conocemos la historia de este establecimiento, la importancia de seguir apostando por el comercio local y los retos de un sector que continúa reinventándose sin perder su esencia.

En esta entrevista con María José Gimeno, todos los detalles.