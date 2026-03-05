Davinia Bono, directora general de Igualdad de la Generalitat Valenciana, analiza los retos en materia de igualdad a pocos días del 8M

En la Semana de la Mujer y a pocos días de la celebración del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, hablamos con Davinia Bono, directora general de Igualdad de la Generalitat Valenciana, que además conoce bien esta ciudad por su etapa en el Ayuntamiento como Concejala de la Mujer. Con ella analizamos los retos en materia de igualdad, las políticas que se están impulsando desde la Generalitat y el papel que juegan también los municipios en esta materia. En esta entrevista con María José Gimeno, todos los detalles.