La cirujana Sandra Díaz presenta su nueva novela ilustrada 'Cartas numeradas' en el Hospital de Sagunto.

Una obra que versa sobre las fases del duelo, la pérdida gestacional, las emociones y de la 'montaña rusa' de la vida.

Y es que Sandra perdió a su amiga Laura un 2 de agosto de 2012, a consecuencia de un cáncer de mama. Desde entonces, escribe una carta diaria para expresar sus emociones y sentimientos. La obra ilustrada, que presenta este jueves a las 18 horas, recoge 49 de esas cartas.

En esta entrevista con María José Gimeno, todos los detalles.