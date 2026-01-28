Entrevista

La cirujana Sandra Díaz presenta su nueva novela ilustrada 'Cartas numeradas' en el Hospital de Sagunto

Una obra que versa sobre las fases del duelo, la pérdida gestacional, las emociones y de la 'montaña rusa' de la vida

María José Gimeno

sagunto |

Y es que Sandra perdió a su amiga Laura un 2 de agosto de 2012, a consecuencia de un cáncer de mama. Desde entonces, escribe una carta diaria para expresar sus emociones y sentimientos. La obra ilustrada, que presenta este jueves a las 18 horas, recoge 49 de esas cartas.

En esta entrevista con María José Gimeno, todos los detalles.

