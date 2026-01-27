Domótica: cuando la tecnología se pone al servicio de tu hogar

En Onda Digital, hoy hablamos de una tecnología que ha dejado de ser cosa del futuro para instalarse, literalmente, en nuestras casas. Hablamos de domótica: sistemas inteligentes que nos permiten controlar la iluminación, la climatización, la seguridad o el consumo energético desde el móvil… o incluso con la voz.

Para entender qué es realmente la domótica, qué ventajas tiene y por qué cada vez más hogares apuestan por ella.

La domótica no solo aporta comodidad, también ahorro energético, seguridad y una forma más eficiente de vivir el día a día. Desde programar persianas que se adaptan a la luz solar hasta sistemas que optimizan el gasto eléctrico o refuerzan la protección del hogar, la tecnología trabaja para nosotros casi sin que lo notemos.

Hoy en Onda Digital desmontamos mitos, resolvemos dudas y descubrimos cómo la innovación puede hacer nuestra vida más fácil, más segura y más sostenible. Porque la domótica no va de casas inteligentes… va de personas que viven mejor.

Pako Giménez, director de Encamina y experto tecnológico, lo cuenta en esta entrevista con MJ Gimeno



