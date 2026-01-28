'ASECAM Y SUS EMPRESAS'

Celia Peris Visitas Guiadas, a la cabeza de las rutas turísticas valencianas

Celia Peris nos ha contado cómo participa activamente en ASECAM, qué le aporta formar parte de esta red empresarial y por qué la colaboración entre empresas es clave para fortalecer el sector turístico

María José Gimeno

Sagunto |

Un miércoles más hemos abierto las puertas de nuestro espacio 'ASECAM y sus empresas', un punto de encuentro para compartir talento, iniciativas y visión de futuro. En este episodio ponemos el foco en el turismo como motor económico y en su conexión directa con el tejido empresarial de la comarca.

Hablamos con Celia Peris, gerente de la empresa Celia Peris Visitas Guiadas, una empresa que apuesta por un turismo experiencial, de proximidad y con identidad. Durante la entrevista, Celia nos ha contado cómo participa activamente en ASECAM, qué le aporta formar parte de esta red empresarial y por qué la colaboración entre empresas es clave para fortalecer el sector turístico.

De la mano de María José Gimeno, abordamos todos los detalles: la vinculación entre turismo y empresa, el papel del asociacionismo, los retos del sector y las oportunidades que se abren cuando se trabaja desde el territorio y en red. Un episodio para entender cómo el turismo no es solo ocio, sino economía, empleo y estrategia empresarial


PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer