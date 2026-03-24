El alcalde de Sagunto, Darío Moreno, defiende la igualdad en la Semana Santa y rechaza “actitudes vengativas”

La Alcaldía de Sagunto ha publicado un comunicado oficial en el que se posiciona “de forma firme” en favor de la igualdad y la no discriminación en la celebración de la Semana Santa saguntina. En el texto, el alcalde, Darío Moreno, subraya que “las mujeres no pueden ni deben ser excluidas de ningún ámbito por el mero hecho de ser mujeres”, en referencia a la decisión de la Cofradía de la Purísima Sangre.

Al mismo tiempo, el primer edil rechaza “las voces que llaman a actuar desde la venganza” y se desmarca de quienes reclaman represalias contra la celebración. Desde el consistorio se insiste en que la reivindicación debe mantenerse desde la serenidad y el respeto a la tradición.

En esta línea, el comunicado defiende que el protagonismo debe recaer en el colectivo Semana Santa inclusiva. “Deben ser ellos, y especialmente ellas, cuyos derechos están en juego, quienes lideren el camino y marquen los tiempos”, señalan desde Alcaldía, destacando que su lucha “se hace desde el máximo respeto a la tradición”.

El alcalde también critica el foco mediático puesto sobre la Mayoralía de 2026, a la que considera injustamente señalada. Así, recalca que estos jóvenes “no han jugado ningún papel especial en el proceso de votación” y pone en valor que “han realizado un gran trabajo por elevar nuestra fiesta y aportar su grano de arena hacia la excelencia”. En este sentido, les traslada “todo el apoyo” del Ayuntamiento para que puedan vivir la Semana Santa “de la mejor forma posible”.

Finalmente, el comunicado reafirma el compromiso del consistorio con los principios de igualdad recogidos en el ordenamiento jurídico y hace un llamamiento al diálogo. El Ayuntamiento insta a las entidades implicadas a “abrir un espacio de diálogo constructivo” que permita avanzar hacia una representación inclusiva, al tiempo que pide trabajar de forma conjunta para preservar el reconocimiento de la Semana Santa saguntina como Fiesta de Interés Turístico Nacional y su prestigio como una de las tradiciones más relevantes de la ciudad.