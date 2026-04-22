Visita a la Galería Subterránea de La Nucía para su “museización”

Estos expertos en gestión cultural y museógrafos han visitado la Galería Subterránea de La Nucía para estudiar diferentes acciones de este este espacio, cuyas obras de adecuación comenzarán este año. El objetivo es que estas propuestas de los artistas estén recogidas en la redacción del proyecto, que se encuentra en su fase final, escuchamos al arquitecto redactor del proyecto José Luis Campos

Esta Galería subterránea de 600 metros, que recorre bajo tierra todo el casco antiguo de La Nucía, desde Porvilla hasta la Favara es un proyecto “turístico- patrimonial” que se ejecutará gracias a la subvención de 4,2 millones de euros de Fondos Europeos FEDER concedida a Polop y La Nucía, dentro del gran proyecto de Ruta Patrimonial del Agua Polop- La Nucía.

Ahora se trata de recuperarla para convertirlo en un atractivo turístico para el municipio. Una experiencia que mezcla cultura, patrimonio histórico, turismo activo y desarrollo sostenible, para que sea lo más inmersiva posible se está trabajando en las propuestas de diferentes artistas, especialistas en museización y puesta en valor de los espacios. Escuchamos de nuevo a José Luis Campos

Dentro de la Ruta Patrimonial del Agua, una de las actuaciones gracias a estos fondos FEDER será la rehabilitación de la Galería subterránea de 600 m. que atraviesa el subsuelo del casco antiguo de La Nucía, desde la Favara hasta Porvilla y que se proyectó en los años 50.

Por este motivo esta semana Ana Saracho (Studio de Daniel Canogar MAD, University of the Art of London) Ana Bazán (Studio de Daniel Canogar MAD), la artista valenciana Inma Femenía, el galerista Jorge López y Begoña Deltell (vocal Consell Valencià de Cultura y experta en exposiciones y museizaciones), junto al arquitecto José Luis Campos de Crystalzoo se adentraron en el “subsuelo” del pueblo para visitar esta Galería subterránea de 600 metros.