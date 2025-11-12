servicios sociales

Villajoyosa trabaja para adherirse a la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores

Una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud que promueve entornos más inclusivos, accesibles y participativos para nuestros mayores

Desde la Concejalía de Servicios Sociales e Igualdad explican que la propuesta ya fue aprobada en el Consejo Municipal de Servicios Sociales y que, desde ese órgano, se han creado distintas comisiones de trabajo para impulsar esta actuación.

Además, la edil ha querido responder al comunicado del PSOE de Villajoyosa, que solicitaba incluir el edadismo en el Plan Municipal de Igualdad. Ha explicado que esa propuesta no tiene sentido, ya que el Plan de Igualdad no se centra solo en las personas mayores, sino que trabaja para toda la ciudadanía, y ha recordado que desde hace tiempo ya aborda este tipo de cuestiones. Por último, Sanchez ha querido destacar todas las actividades que desde la Concejalía se desarrollan para las personas mayores: talleres, programas de envejecimiento activo, salud, participación social y prevención de la soledad.

Con todo ello, Villajoyosa da un paso más en su compromiso con las personas mayores, avanzando hacia una ciudad más inclusiva, solidaria y pensada para todas las edades.

