Villajoyosa reúne a más de 400 participantes en una nueva edición del Día del Deporte

El deporte vuelve a ser el protagonista en Villajoyosa con la celebración de una nueva jornada dedicada a que clubes y entidades locales disfruten de hasta 23 actividades deportivas. Se trata del Día del Deporte 2026, una jornada que tendrá lugar en las instalaciones deportivas del Pantano (Pavelló Maisa Lloret) y que reunirá a más de 400 participantes.

La iniciativa, organizada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de la Vila Joiosa, está “concebida como una celebración abierta a la ciudadanía, por lo que cualquier persona que quiera sumarse podrá participar y disfrutar de las diferentes propuestas deportivas”, según explicó el concejal de Deportes, Peyo Lloret.

El programa arranca a las 18.00 horas con la llegada de los deportistas y la recogida de las camisetas en el campo de rugby. A las 18.30 horas comenzarán las actividades, que se desarrollarán simultáneamente en los distintos espacios deportivos del Pantano.

Atletismo, triatlón, tenis de mesa, ajedrez, remo, gimnasia rítmica, karate, taekwondo, fútbol sala, balonmano, baloncesto, ciclismo, tiro con arco, pádel, pilota valenciana, fútbol, rugby, tenis y actividades de montaña serán algunas de las disciplinas presentes durante la jornada.

El edil del área indicó que “entre las propuestas que vamos a poder presenciar en las instalaciones deportivas de El Pantano destaca un duatlón popular, partidas rápidas de ajedrez, actividades de remo, circuitos de destrezas, concursos de tiro, una gymkana ciclista, tiro con arco, iniciación a la pilota, actividades de fútbol y rugby y un rocódromo, entre otras”.

Las actividades “ocuparán diferentes espacios de las instalaciones deportivas, como el campo de rugby, las pistas deportivas, el pabellón, la pista central, el pumptrack, las pistas de pádel, el frontón, la pista de tenis y la zona exterior de tiro con arco”, agregó el concejal de Deportes.

La jornada finalizará a las 20.00 horas con el tradicional tercer tiempo en la cantina del rugby, “un momento de encuentro y convivencia entre deportistas, clubes, familias y participantes, afirmó Peyo Lloret.

Bajo el lema “Entre tots, la Vila més activa!”, el Día del Deporte “pretende fomentar los hábitos de vida saludables y acercar el deporte a toda la población. No es necesario formar parte de un club para participar, la jornada está abierta a todo aquel que quiera acercarse, conocer las actividades y sumarse a la celebración”, indicó el concejal de Deportes.