Villajoyosa repara y refuerza el paso superior de FGV en la calle Noruega, en la zona del Montiboli

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha ejecutado las obras de reparación y mejora de la seguridad en el paso superior sobre la línea de FGV, del TRAM Alicante-Dénia, situado en la intersección de la calle Noruega con la avenida Europa y la calle Grecia, en la zona del Montiboli.

El Alcalde Marcos Zaragoza, junto al concejal de Urbanismo, Pedro Ramis, y técnicos municipales y de la empresa concesionaria, firmó la finalización de esta obra técnica que ha permitido restablecer la seguridad vial en este enclave estratégico del municipio. La inversión total de la actuación asciende a 67.071,59 euros.

El Alcalde explicó que “esta intervención era necesaria después del siniestro que se produjo en el mes de marzo en el que un turismo perdió el control, derribó la barandilla de piedra original y se precipitó hacia la plataforma de las vías del TRAM. Allí llegó a colisionar con un tren, sin causar ningún herido, ni siquiera el conductor”. El suceso obligó a interrumpir el servicio ferroviario en ese momento.

Esa colisión dejó el paso superior de la calle Noruega con barreras provisionales hasta que se ejecutara la obra necesaria. El concejal de Urbanismo explicó que “se han implantado barreras de contención metálicas de alto impacto, reforzado por una valla antivandálica instalada en ambos márgenes de la estructura”. La ejecución estructural requirió previamente el desvío y reposición paralela de las redes urbanas de abastecimiento de agua y saneamiento, el anclaje de zunchos perimetrales de hormigón armado, la retirada de cartelería publicitaria y la completa renovación de la señalización horizontal y vertical.