Villajoyosa recibe el reconocimiento al mejor stand institucional en Alicante Gastronómico

El municipio cierra con éxito su participación en la feria, destacando la presencia de los comerciantes del Mercat de La Vila por primera vez en esta edición

Villajoyosa ha sido reconocida como el mejor stand institucional durante la feria Alicante Gastronómico, celebrada del viernes 3 al lunes 6 de octubre. Este año, la marca La Vila Gastronòmica ha estado en el centro de la jornada, coincidiendo con el 25º aniversario de su creación.

La edil de Turismo, Rosa Llorca, ha destacado la implicación de los comerciantes del Mercat de La Vila, que participan por primera vez, y ha asegurado que este éxito sitúa el listón muy alto para futuros proyectos.

Además, la concejala ha avanzado que ya están trabajando en nuevas iniciativas para seguir impulsando la promoción gastronómica del municipio tras el reconocimiento recibido.

