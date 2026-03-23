Igualdad

Villajoyosa recibe una ayuda de 82.000 euros dentro del plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad

Esta ayuda se refiere a los años 2025 y 2026

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

El Ayuntamiento de Villajoyosa defiende su actuación tras el ciberataque y asegura que refuerza su seguridad informática
El Ayuntamiento de Villajoyosa defiende su actuación tras el ciberataque y asegura que refuerza su seguridad informática | Onda Cero Marina Baixa

Este plan financia servicios de cuidado profesional, crea empleo de calidad y promueve la corresponsabilidad entre hombres y mujeres. Escuchamos a Mayte Sánchez, concejala de Igualdad de Villajoyosa

El objetivo de este plan es crear una red de cuidado profesional (aulas, campamentos, escuelas de vacaciones) que ayude a la conciliación y busca equilibrar la responsabilidad de los cuidados, que tradicionalmente recae sobre las mujeres. El plan se fundamenta en el derecho al cuidado y la igualdad entre hombres y mujeres.

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