Villajoyosa recibe una ayuda de 82.000 euros dentro del plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad

Este plan financia servicios de cuidado profesional, crea empleo de calidad y promueve la corresponsabilidad entre hombres y mujeres. Escuchamos a Mayte Sánchez, concejala de Igualdad de Villajoyosa

El objetivo de este plan es crear una red de cuidado profesional (aulas, campamentos, escuelas de vacaciones) que ayude a la conciliación y busca equilibrar la responsabilidad de los cuidados, que tradicionalmente recae sobre las mujeres. El plan se fundamenta en el derecho al cuidado y la igualdad entre hombres y mujeres.