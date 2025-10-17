Villajoyosa reactiva las obras del puente del río Amadorio con un nuevo proyecto de ampliación

Esta nueva actuación llega cuatro meses después de que el Consistorio decidiera suspender temporalmente las obras de rehabilitación tras detectarse deficiencias estructurales no previstas en el proyecto original.

El nuevo plan contempla la ampliación completa del tablero, la renovación de las redes de agua, alumbrado, telecomunicaciones y drenaje, así como la reurbanización del puente y su entorno para mejorar la accesibilidad.

Las obras se ejecutarán en dos fases para mantener la circulación de vehículos y peatones por el margen opuesto de donde se ubique la actuación.