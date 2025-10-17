obras

Villajoyosa reactiva las obras del puente del río Amadorio con un nuevo proyecto de ampliación

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha sacado a licitación el proyecto de ampliación del tablero del puente sobre el río Amadorio, situado en la calle Cervantes, con un presupuesto de 888.639,91 euros, y un plazo de ejecución de cinco meses

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

Esta nueva actuación llega cuatro meses después de que el Consistorio decidiera suspender temporalmente las obras de rehabilitación tras detectarse deficiencias estructurales no previstas en el proyecto original.

El nuevo plan contempla la ampliación completa del tablero, la renovación de las redes de agua, alumbrado, telecomunicaciones y drenaje, así como la reurbanización del puente y su entorno para mejorar la accesibilidad.

Las obras se ejecutarán en dos fases para mantener la circulación de vehículos y peatones por el margen opuesto de donde se ubique la actuación.

