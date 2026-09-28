Villajoyosa presenta en Alicante Gastronómica 2026 su apuesta por la gastronómica para atraer visitantes todo el año

Villajoyosa vuelve a Alicante Gastronómica con el objetivo de mostrar la riqueza y diversidad de su gastronomía y reforzar su posicionamiento como destino turístico durante todo el año. El municipio participa en esta nueva edición con un estand propio en el que estarán presentes su tradición marinera, su industria chocolatera, la cocina local y las nuevas propuestas de sus profesionales de la restauración.

La participación en esta feria se enmarca en la estrategia turística municipal para potenciar la gastronomía como uno de los principales argumentos de promoción Villajoyosa y como una herramienta para avanzar en la desestacionalización del destino. La tradición culinaria, el patrimonio pesquero, la industria del chocolate y la actividad de restaurantes y establecimientos locales forman parte de una oferta que permite mostrar una imagen del municipio vinculada a experiencias que pueden disfrutarse más allá de los meses de verano.

El Alcalde Marcos Zaragoza destacó la importancia de esta estrategia: “La gastronomía es una parte fundamental de la identidad de Villajoyosa y también una gran oportunidad para seguir promocionando nuestro municipio como destino turístico durante todo el año”.

El primer edil indicó que “participar en Alicante Gastronómica nos permite dar a conocer nuestra cocina, nuestros productos, nuestros profesionales y todo aquello que hace singular a nuestro municipio”. Así añadió que “queremos que quienes nos visitan en verano también descubran que Villajoyosa tiene mucho que ofrecer fuera de la temporada estival, y la gastronomía es una de las mejores maneras de hacerlo”. En este sentido, la presencia de Villajoyosa en Alicante Gastronómica permite reunir en un mismo escaparate a diferentes sectores vinculados a la gastronomía local, desde la restauración y la hostelería hasta la industria chocolatera y el sector pesquero, mostrando la diversidad de una oferta estrechamente ligada a la identidad del municipio.

La concejal de Turismo, Rosa Llorca, destacó que “este año damos un paso decisivo con la puesta de largo de la Asociación Vila Gourmet, el avance del Calendario Gastronómico 2027 y la nueva edición del Concurso Carlos Llorca Baus. Estamos construyendo una programación gastronómica que nos permite generar actividad a lo largo de todo el año y, al mismo tiempo, contar fuera de Villajoyosa qué somos, de dónde venimos y qué podemos ofrecer a quienes buscan una experiencia gastronómica vinculada al Mediterráneo”.

Uno de los principales contenidos que el municipio presenta en Alicante Gastronómica es el avance del Calendario de La Vila Gastronómica 2027, una programación que distribuye sus principales citas a lo largo de las cuatro estaciones y que incluye la Mostra de Cuina Marinera, el Concurs de Pebrereta, Wine & Fish, la Setmana de l'Arròs y la Xocolatíssima. La programación busca consolidar una oferta gastronómica vinculada al territorio y generar nuevos motivos para visitar La Vila fuera de los periodos de mayor afluencia turística.

Otro de los hitos de esta edición será la presentación de la Asociación Vila Gourmet, una iniciativa destinada a agrupar y vertebrar al sector hostelero local, favorecer la colaboración entre profesionales y contribuir a reforzar la calidad y la promoción de la gastronomía vilera. La asociación se incorpora así a la estrategia de promoción de Villajoyosa como destino gastronómico y pretende reforzar la colaboración entre el sector público y privado para proyectar la oferta culinaria del municipio.

Durante la feria también se presentarán las bases de una nueva edición del Concurso de Cocina “Carlos Llorca Baus” para jóvenes promesas de la cocina mediterránea, un certamen que rinde homenaje al cronista e historiador local y a su defensa de la gastronomía y la cultura marinera de Villajoyosa. El concurso contará con la colaboración de la Cofradía de Pescadores de La Vila Joiosa y planteará a jóvenes cocineros de todo el ámbito nacional el reto de reinterpretar la cocina de a bordo y los guisos marineros vileros.

La participación de Villajoyosa en Alicante Gastronómica contará con degustaciones, showcookings y presentaciones protagonizadas por restaurantes, panaderías, empresas chocolateras y otros representantes del sector local. La concejal de Turismo y Comercio añadió que “la programación permitirá mostrar durante cuatro jornadas la diversidad de la gastronomía vilera y reforzar la presencia de Villajoyosa en uno de los principales escaparates gastronómicos de la Comunitat Valenciana”.