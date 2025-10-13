Villajoyosa pone en marcha la II Escuela de Familias con enfoque de género y prevención de violencias

El programa de talleres abordará temas actuales y de interés social, seleccionados a partir de las sugerencias de las propias familias. Según ha explicado la edil de Bienestar Social, Maite Sánchez, las sesiones “pretenden ofrecer herramientas útiles para comprender y acompañar mejor a los menores en su desarrollo y en la convivencia familiar”.

La primera charla se celebrará el martes 21 de octubre, de 17:30 a 19:00 horas, bajo el título “Entender la sexualidad: conceptos básicos sobre orientación sexual e identidad de género”. En ella se tratará la importancia de la información y la comprensión como base para respetar la diversidad en la que crecen niños, niñas y adolescentes.

Las inscripciones se podrán realizar a través de la web del Ayuntamiento o mediante las redes sociales municipales. Las plazas serán limitadas al aforo de la sala y se abrirán progresivamente conforme se acerque cada sesión.