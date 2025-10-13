Villajoyosa pone en marcha la II Escuela de Familias con enfoque de género y prevención de violencias

servicios sociales

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha lanzado la segunda edición de la Escuela de Familias, una iniciativa que se consolida tras el éxito del pasado curso, en el que participaron 267 personas

El programa de talleres abordará temas actuales y de interés social, seleccionados a partir de las sugerencias de las propias familias. Según ha explicado la edil de Bienestar Social, Maite Sánchez, las sesiones “pretenden ofrecer herramientas útiles para comprender y acompañar mejor a los menores en su desarrollo y en la convivencia familiar”.

La primera charla se celebrará el martes 21 de octubre, de 17:30 a 19:00 horas, bajo el título “Entender la sexualidad: conceptos básicos sobre orientación sexual e identidad de género”. En ella se tratará la importancia de la información y la comprensión como base para respetar la diversidad en la que crecen niños, niñas y adolescentes.

Las inscripciones se podrán realizar a través de la web del Ayuntamiento o mediante las redes sociales municipales. Las plazas serán limitadas al aforo de la sala y se abrirán progresivamente conforme se acerque cada sesión.

