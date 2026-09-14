Villajoyosa pone en macha el programa “Impulsa Local 360º”, que se iniciará el 16 de septiembre

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha recibido dos subvenciones de la Diputación de Alicante destinadas a dinamizar la economía y apoyar a los sectores productivos de la localidad.

Una de ellas va destinada al desarrollo de iniciativas para la consolidación empresarial y la transformación digital de las pymes y micropymes del municipio. Como explicó la concejal de Comercio y Turismo, Rosa Llorca, el programa “Impulsa Local 360º” consta de seis talleres prácticos diseñados para mejorar la presencia digital de las pymes locales. A través de esta formación, los empresarios aprenderán a optimizar su visibilidad, aumentar sus ventas y fidelizar a su clientela mediante una gestión más efectiva de la relación con el cliente.

El ciclo formativo “Impulsa Local 360º” se impartirá en las instalaciones de Vilamuseu durante los días 16, 23 y 30 de septiembre, y 7, 14 y 21 de octubre, en horario de 14.30 a 16.30 horas.

El programa es totalmente gratuito y está dirigido de forma exclusiva a pymes y micropymes de Villajoyosa. Dado que las plazas son limitadas, es obligatoria la inscripción previa. Los interesados pueden formalizar su solicitud contactando con la Agencia de Desarrollo Local a través del teléfono 629 222 944, escribiendo al correo electrónico adl@villajoyosa.es, o cumplimentando el formulario digital habilitado por la concejalía.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Villajoyosa ha recibido una subvención de la Diputación de alicante enmarcada en la Línea 1 de ayudas para el desarrollo económico

en ferias y eventos comerciales, la cual ha sido concedida a la Concejalía de Fiestas. Esta dotación, que alcanza el importe máximo subvencionable de 7.000 euros, dirigida a financiar la ornamentación y decoración de la feria de Navidad “La Nadala”, dentro de la campaña de Navidad y Reyes Magos 2025-2026.

La Concejalía de Comercio además de la subvención del curso “Impulsa 360º”, ha destinado parte de esta ayuda a financiar la organización de ponencias dentro del evento “Xocolatísima 2025”.

Con estas iniciativas, “el Ayuntamiento de Villajoyosa refuerza su compromiso con el tejido empresarial local, apostando por la formación y el apoyo constante a nuestros comercios”, indicó la concejal del área.