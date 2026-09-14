Comercio

Villajoyosa pone en macha el programa “Impulsa Local 360º”, que se iniciará el 16 de septiembre

Este ciclo formativo cuenta con una subvención de la Diputación de Alicante para la transformación digital de pymes y micropymes. La institución provincial concede otra ayuda al área de Fiestas y Comercio

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

Vilamuseu
Vilamuseu | vilamuseu

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha recibido dos subvenciones de la Diputación de Alicante destinadas a dinamizar la economía y apoyar a los sectores productivos de la localidad.

Una de ellas va destinada al desarrollo de iniciativas para la consolidación empresarial y la transformación digital de las pymes y micropymes del municipio. Como explicó la concejal de Comercio y Turismo, Rosa Llorca, el programa “Impulsa Local 360º” consta de seis talleres prácticos diseñados para mejorar la presencia digital de las pymes locales. A través de esta formación, los empresarios aprenderán a optimizar su visibilidad, aumentar sus ventas y fidelizar a su clientela mediante una gestión más efectiva de la relación con el cliente.

El ciclo formativo “Impulsa Local 360º” se impartirá en las instalaciones de Vilamuseu durante los días 16, 23 y 30 de septiembre, y 7, 14 y 21 de octubre, en horario de 14.30 a 16.30 horas.

El programa es totalmente gratuito y está dirigido de forma exclusiva a pymes y micropymes de Villajoyosa. Dado que las plazas son limitadas, es obligatoria la inscripción previa. Los interesados pueden formalizar su solicitud contactando con la Agencia de Desarrollo Local a través del teléfono 629 222 944, escribiendo al correo electrónico adl@villajoyosa.es, o cumplimentando el formulario digital habilitado por la concejalía.

Por otra parte, el Ayuntamiento de Villajoyosa ha recibido una subvención de la Diputación de alicante enmarcada en la Línea 1 de ayudas para el desarrollo económico

en ferias y eventos comerciales, la cual ha sido concedida a la Concejalía de Fiestas. Esta dotación, que alcanza el importe máximo subvencionable de 7.000 euros, dirigida a financiar la ornamentación y decoración de la feria de Navidad “La Nadala”, dentro de la campaña de Navidad y Reyes Magos 2025-2026.

La Concejalía de Comercio además de la subvención del curso “Impulsa 360º”, ha destinado parte de esta ayuda a financiar la organización de ponencias dentro del evento “Xocolatísima 2025”.

Con estas iniciativas, “el Ayuntamiento de Villajoyosa refuerza su compromiso con el tejido empresarial local, apostando por la formación y el apoyo constante a nuestros comercios”, indicó la concejal del área.

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