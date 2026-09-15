Villajoyosa planta un árbol de la memoria para dar visibilidad a las personas que padecen Alzheimer y a sus cuidadores

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha celebrado este lunes un emotivo acto para conmemorar el Día del Alzheimer, que se celebra el 21 de septiembre: la inauguración del “Árbol de la Memoria” y una placa conmemorativa en los jardines de la Residencia Santa Marta.

A este acto han acudido el primer teniente Alcalde, Pedro Ramis; la concejala de Servicios Sociales, Maite Sánchez; y los ediles Ana Alcázar, Jaime Santamaría y Rosa Llorca; la presidenta de AFA Marina Baixa, Garbiñe Mondragón; la directora de la Residencia Santa Marta, Cristina Vaquero; el director del Centro de Día de la Fundación Aragonés, Pepe Segrelles; trabajadores de este último, impulsores de la iniciativa; así como usuarios de la Residencia Santa Marta y de AFA Marina Baixa, entre otros.

Cristina, Mari y Carlos, trabajadores del Centro de Día, han sido los impulsores de esta iniciativa del “Árbol de la memoria”. En el acto se han leído unas emotivas palabras sobre esta iniciativa “cargada de simbolismo” para rendir homenaje a todas las personas que padecen Alzheimer, pero también a sus familiares y cuidadores. El árbol que se ha plantado es un “Ginkgo biloba” y junto a él se ha colocado una placa con la siguiente inscripción: “Con las raíces de este árbol y el amor verdadero se aferra a la tierra y crece en silencio. Las hojas caen, pero las raíces perduran. En honor a quienes olvidan… y a sus cuidadores que siempre son su refugio”.

Este árbol fue plantado el pasado mes de mayo por el Alcalde Marcos Zaragoza; la concejala de Servicios Sociales, Maite Sánchez; la concejala de Escena Urbana, Ana Alcázar, cuyo departamento donó el ejemplar plantado; y representantes de la Residencia Santa Marta y el Centro de Día. Este ejemplar ha crecido hasta ahora para poder conmemorar esta efeméride. En el acto se han repartido semillas de la flor del “no me olvides” para que puedan ser plantadas en otras ubicaciones.

El primer teniente Alcalde, Pedro Ramis, indicó que “este acto es un símbolo más de lo que se consigue hacer entre todos con mucha fuerza y mucho corazón. Villajoyosa siempre va a estar al lado de las asociaciones y apoyando la labor que hacen, muchas veces altruista y siempre pensando en mejorar la vida de todos”.

La concejala de Servicios Sociales, Maite Sánchez, añadió que “hoy hemos vivido un momento muy emotivo con esta iniciativa que ha partido de unos profesionales que saben lo que es esta enfermedad porque trabajan cada día para mejorar la vida de aquellos que la padecen. Los recuerdos son muy importantes para todos y este acto precisamente pone en valor la memoria y lo que somos”.

Este acto da el pistoletazo de salida a la Semana del Alzheimer, organizada por AFA Marina Baixa (Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer), y que desarrollará varios actos en la comarca con motivo del Día del Alzheimer. Garbiñe Mondragón dio las gracias en el acto a todas las personas implicadas por la iniciativa del “Árbol de la Memoria” para dar visibilidad a esta enfermedad, acompañar y apoyar a las personas que la padecen y a sus cuidadores y familiares, además de recalcar el valor de la atención integral y de los recuerdos.

En Villajoyosa, dentro de los actos organizados, tendrá lugar el domingo 20 de septiembre la II Marcha Solidaria, que partirá a las 9.30 horas desde el parque de la Barbera para recorrer 3 kilómetros (dificultad fácil). Las inscripciones ya están abiertas y pueden tramitarse de forma online a través de la web www.somesport.com y de manera presencial en diversos establecimientos colaboradores que se pueden consultar en los canales oficiales de la asociación. Los dorsales podrán recogerse de 8.00 a 9.00 en la misma ubicación. Al terminar, habrá sorteos, barra solidaria y música, entre otras actividades.

La concejala de Servicios Sociales explicó que “la totalidad de los fondos recaudados con la marcha se destinará íntegramente a financiar los programas de apoyo, atención y recursos de AFA Marina Baixa”.