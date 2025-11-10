seguridad urbana

Villajoyosa mejora la seguridad urbana con nuevas actuaciones de asfaltado e iluminación

El Ayuntamiento de Villajoyosa avanza en su plan de mejora de la escena urbana con dos actuaciones destinadas a reforzar la seguridad vial y peatonal: la continuación del plan de asfaltado en la avenida Finestrat y la renovación de la iluminación en la calle Colón

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

Por un lado, el consistorio ha iniciado los trabajos de asfaltado en la avenida Finestrat, después de las actuaciones realizadas en el barrio del Pati Fosc, donde se han renovado las calles Huit de Maig, Germans Aragonés, Ramón y Cajal, Constitución y Barranquet. Como ya se informó, está previsto que las obras finalicen antes de que acabe el año.

Además, el Ayuntamiento ha mejorado la iluminación de la calle Colón con la instalación de 76 nuevos proyectores LED en cada una de sus farolas, una actuación muy demandada por vecinos y comerciantes. La medida permitirá incrementar la visibilidad y la seguridad en una de las vías más transitadas del municipio.

