Villajoyosa mantiene el punto de encuentro familiar judicial

La Generalitat Valenciana ha confirmado al Ayuntamiento de Villajoyosa la permanencia del Punto de Encuentro Familiar (PEF) que actualmente está en funcionamiento en el municipio. La Conselleria de Servicios Sociales, Familias e Infancia ha remitido una carta, firmada por la consellera Elena Albalat, al Alcalde Marcos Zaragoza en la que le comunica la “voluntad expresa de esta Conselleria de garantizar la continuidad del PEF en Villajoyosa”.

Marcos Zaragoza indicó que “el Punto de Encuentro Familiar es un servicio importantísimo y básico para garantizar la protección de los menores. Este punto continuará abierto y, no solo eso, sino que la Generalitat realizará una inversión extraordinaria para garantizar la continuidad de todos los centros de la Comunitat Valenciana, entre los que se encuentra el de Villajoyosa”.

Los PEF son un recurso técnico y especializado que facilita el derecho de los menores a relacionarse con sus familiares en situaciones de conflictividad o ruptura familiar. En Villajoyosa funciona desde 2021.

El Alcalde recalcó que “hemos trabajado conjuntamente con la Conselleria para que el PEF permanezca en el municipio y mejorar este servicio. No solo no se cierra o se traslada como ha dicho el PSOE, sino que se mantiene y será con todos los recursos necesarios”. El primer edil afirmó que “hay temas con los que no se debe engañar a la ciudadanía, y la atención a nuestros menores es uno de ellos”.

La Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia indica en su escrito que la decisión de mantener todos los PEF de la Comunitat Valenciana e, incluso, ampliarlos “garantiza la protección de los menores y una atención adecuada a las familias atendidas en estos recursos. Por ello, se realizará una inversión extraordinaria para garantizar la continuidad de los centros”. En el caso de Villajoyosa, el departamento autonómico impulsará “las actuaciones administrativas y presupuestarias necesarias para hacer efectiva esta decisión”.

La concejala de Servicios Sociales e Igualdad, Maite Sánchez, reiteró el compromiso del Ayuntamiento con la protección de la infancia, la atención a las familias y el mantenimiento de unos “servicios municipales próximos y de calidad que atiendan a todos nuestros vecinos, especialmente a nuestros pequeños”. La edil del área indicó que “este servicio es básico y no vamos a dejar de trabajar para que se mantenga en Villajoyosa”.