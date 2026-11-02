Limpieza Urbana

Villajoyosa limpia una parcela del camí de la Era para acabar con un foco de insalubridad

Servicios municipales y Policía Local actúan de forma conjunta para adecentar este solar tras la petición de los vecinos

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

Villajoyosa limpia una parcela del camí de la Era para acabar con un foco de insalubridad
Villajoyosa limpia una parcela del camí de la Era para acabar con un foco de insalubridad | Onda Cero Marina Baixa

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha llevado a cabo la limpieza y acondicionamiento de una parcela ubicada en el camí de la Era, a escasos metros de la avenida Benidorm, para acabar con un foco de insalubridad e inseguridad ciudadana.

El Alcalde Marcos Zaragoza explicó las tareas realizadas por los servicios municipales de limpieza y la Policía Local: “Tras una llamada realizada por los vecinos de la zona y su preocupación ante el estado que se encontraba este espacio, hemos actuado de forma conjunta entre varios departamentos municipales para adecentar la zona y limpiarla”. Las tareas realizadas en las últimas semanas “han permitido acabar con un foco de insalubridad e inseguridad para los residentes”.

Marcos Zaragoza afirmó que “el terreno se encontraba lleno de chatarra, escombros, suciedad, coches abandonados… La Policía Local acudió hace dos semanas a la zona para poder realizar un informe y, posteriormente, proceder a la limpieza del terreno por parte del Ayuntamiento”.

Limpieza parcela Villajoyosa
Limpieza parcela Villajoyosa | Onda Cero Marina Baixa

El primer edil recalcó que “nuestro compromiso es el de seguir poniendo el foco en actuaciones que, aunque no son de gran envergadura, mejoren la vida y el día a día de nuestros vecinos. Ante la llamada de los residentes, hemos actuado con la menor brevedad posible”.

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