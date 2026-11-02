Villajoyosa limpia una parcela del camí de la Era para acabar con un foco de insalubridad

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha llevado a cabo la limpieza y acondicionamiento de una parcela ubicada en el camí de la Era, a escasos metros de la avenida Benidorm, para acabar con un foco de insalubridad e inseguridad ciudadana.

El Alcalde Marcos Zaragoza explicó las tareas realizadas por los servicios municipales de limpieza y la Policía Local: “Tras una llamada realizada por los vecinos de la zona y su preocupación ante el estado que se encontraba este espacio, hemos actuado de forma conjunta entre varios departamentos municipales para adecentar la zona y limpiarla”. Las tareas realizadas en las últimas semanas “han permitido acabar con un foco de insalubridad e inseguridad para los residentes”.

Marcos Zaragoza afirmó que “el terreno se encontraba lleno de chatarra, escombros, suciedad, coches abandonados… La Policía Local acudió hace dos semanas a la zona para poder realizar un informe y, posteriormente, proceder a la limpieza del terreno por parte del Ayuntamiento”.

Limpieza parcela Villajoyosa | Onda Cero Marina Baixa

El primer edil recalcó que “nuestro compromiso es el de seguir poniendo el foco en actuaciones que, aunque no son de gran envergadura, mejoren la vida y el día a día de nuestros vecinos. Ante la llamada de los residentes, hemos actuado con la menor brevedad posible”.