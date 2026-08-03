Villajoyosa licita las obras del colector del Refoio por 4,6 millones de euros para eliminar el riesgo de inundaciones

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha sacado a licitación el proyecto de ejecución del colector de desvío del barranco del Refoio, ubicado en el PP-4, que permitirá desviar las avenidas de agua hacia el río Amadorio y proteger el casco urbano en el caso de fuertes lluvias.

La actuación cuenta con un presupuesto de licitación de 4,6 millones de euros, incluidos en el plan plurianual de inversiones municipales, y un plazo previsto de ejecución de 18 meses, una vez se firme el inicio de los trabajos.

El proyecto supone la puesta en marcha de una infraestructura hidráulica diseñada para resolver una demanda histórica en la seguridad frente a inundaciones y desbloquea el desarrollo urbanístico futuro del PP-4. La actuación también protegerá de avenidas a las zonas de suelo urbanizable PP-19, PP-2 y PP-14, además de a los suelos urbanizados de la zona del Xarquet, IES Mallaeta, barrio del Carmen, zona del polideportivo Marta Baldó y Camino Viejo de València, incluso edificaciones situadas en primera línea de playa en el paseo marítimo.

El Alcalde Marcos Zaragoza explicó que “esta actuación es clave para el interés general de Villajoyosa. El nuevo colector permitirá interceptar la escorrentía del barranco del Refoio antes de su entrada a la trama urbana y evacuarla de forma segura hacia el río Amadorio”. El primer edil indicó que “proyectos como este que se desarrollan en el subsuelo son tan importantes como aquellos que se ejecutan en la escena urbana, solo que, al no ser visibles a pie de calle, no se llega a ver lo productivos y necesarios que son, además de vitales para la tranquilidad y el bienestar de nuestros vecinos”.

El cauce del Refoio es una pequeña cuenca de carácter local (en su totalidad dentro del término municipal de Villajoyosa) que históricamente ha producido inundaciones de cierta relevancia en la zona del Xarquet y que discurre en parte por el casco urbano consolidado de Villajoyosa.

El barranco del Refoio está formado por una serie de vaguadas de fondo plano que drena la mayor parte de la Sierra de Damunt de l’Horta de la Vila Joiosa. Estas cabeceras o racons denominadas de Juanillo, Meregilda, Masó y Don Juan, descienden perpendicularmente a la sierra.

La infraestructura aborda una cuenca con topografía compleja mediante un trazado de 890 metros de longitud que utiliza un sistema de doble marco prefabricado y pendientes variables (entre el 0,3% y el 4%) para optimizar la evacuación del agua aplicando una ingeniería de precisión para la protección del patrimonio.

El “Proyecto de ejecución del colector de desvío de caudales del barranco Refoio en La Vila Joiosa” contempla la “construcción de un colector que conectará el barranco Refoio con el río Amadorio aprovechando el trazado de la futura Vía Parque del municipio. La adecuación del barranco del Refoio se estructura en la captación, encauzamiento y desvío de los caudales de avenida del citado barranco hacia zonas viables para su desagüe”, explicó el concejal de Urbanismo, Pedro Ramis.

La solución propuesta está formada por una “obra de captación con varios arquetones, entre ellos uno de captación, para desaguar de forma controlada los caudales recogidos en el encauzamiento previsto. Además, se creará una balsa para la laminación de los caudales provenientes de las lluvias que son recogidas por la cuenca”, indicó el edil del área.

Esta operación se concibe como una inversión de capital destinada a "desbloquear" el desarrollo de suelo para la construcción de nuevas viviendas. Al eliminar el riesgo hídrico en la zona, el Consistorio habilita el crecimiento urbano y evita los elevados costes económicos derivados de los daños por inundaciones recurrentes como las históricas registradas en 1971, se trata de una inversión que permitirá adelantar la construcción de viviendas en el término municipal.

Marcos Zaragoza añadió que, además, “esta actuación será el paso clave para el desarrollo del Plan Parcial 4 ‘Xovaes’, ubicado en una de las entradas a Villajoyosa y donde se contempla la construcción de 1.500 viviendas a precios asequibles para los ciudadanos”. El Alcalde indicó que “cuando llegamos a la Alcaldía rescatamos este desarrollo urbanístico de los tribunales y ahora será de gestión municipal con la que llevamos a cabo el desarrollo de este sector”.