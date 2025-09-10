PATRIMONIO HISTÓRICO

Villajoyosa instala un sistema para controlar la calidad del agua en la playa Centro y el pecio Bou Ferrer

La inversión de más de 91.000 euros, forma parte de una estrategia más amplia financiada por el Plan de Recuperación

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

El objetivo es evaluar y mejorar el estado ambiental del litoral, así como preservar la biodiversidad marina y el pecio, declarado Bien de Interés Cultural. La iniciativa incluye sensores que permiten una monitorización continua de parámetros clave como temperatura, salinidad y turbidez.

La actuación para instalar un sistema de medición de la calidad del agua cuenta con una inversión de 91.631 euros y se enmarca dentro de una estrategia global para la que el Ayuntamiento de Villajoyosa ha recibido una significativa inversión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) con un importe total de 2.441.513 euros que se destinarán a financiar 20 actuaciones.

Desde el Consistorio destacan que estos datos permitirán una gestión más eficiente del litoral y su patrimonio natural.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer