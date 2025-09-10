Villajoyosa instala un sistema para controlar la calidad del agua en la playa Centro y el pecio Bou Ferrer

El objetivo es evaluar y mejorar el estado ambiental del litoral, así como preservar la biodiversidad marina y el pecio, declarado Bien de Interés Cultural. La iniciativa incluye sensores que permiten una monitorización continua de parámetros clave como temperatura, salinidad y turbidez.

La actuación para instalar un sistema de medición de la calidad del agua cuenta con una inversión de 91.631 euros y se enmarca dentro de una estrategia global para la que el Ayuntamiento de Villajoyosa ha recibido una significativa inversión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) con un importe total de 2.441.513 euros que se destinarán a financiar 20 actuaciones.

Desde el Consistorio destacan que estos datos permitirán una gestión más eficiente del litoral y su patrimonio natural.