Villajoyosa inicia las obras del acceso al IES Marcos Zaragoza

El Alcalde Marcos Zaragoza ha firmado el acta de replanteo de las obras de urbanización de mejora del acceso al IES Marcos Zaragoza. Con este trámite se da inicio a las obras en esta zona con las que se construirá un nuevo vial, una rotonda, un paso inferior y carriles bici.

El Alcalde Marcos Zaragoza explicó que la mejora del acceso a este centro escolar permitirá “mejorar la movilidad y el acceso a una zona por la que transitan cientos de estudiantes y personas al día y que, hasta ahora, tenía una entrada muy complicada”. El primer edil recalcó que “esta actuación, que no solo incluye la rotonda, está también pensada para mejorar el acceso al propio instituto”.

Marcos Zaragoza ha visitado la zona donde se acometerán los trabajos junto al concejal de Urbanismo, Pedro Ramis; representantes de la empresa adjudicataria, UTE Rover Infraestructuras SA y PROM 95 SL; el director del IES Marcos Zaragoza, Javier Fernández; y la vicedirectora, Pepa León.

Obras rotonda IES Marcos Zaragoza | Onda Cero Marina Baixa

La reurbanización del acceso al IES Marcos Zaragoza se ha adjudicado por 3.822.390 euro. La superficie sobre la que se va a actuar es de 17.500 metros cuadrados donde se incluye la prolongación de la avenida de Altea, desde el cruce con las calles Doctor Fleming y Alacant hasta el cruce con la calle Cervantes (antigua N-332) y la creación de una rotonda en la calle Cervantes.

La creación de ese nuevo vial se realizará entre el margen comprendido entre dicha línea de ferrocarril, el IES Marcos Zaragoza y el polideportivo, hasta el cruce con un camino rural en la zona posterior de uno de los campos de fútbol. Además se incluye el actual trazado de la calle Ferrocarril hasta la entrada del centro escolar.

La prolongación de la avenida de Altea tendrá un ancho de 30 metros y se crearán aceras de hasta 3,5 metros, con una calzada por sentido y aparcamiento. Habrá un bulevar central con zona peatonal de hasta 4,80 metros de ancho con zonas verde y un carril de 2,5 metros separado de la calzada. La rotonda de la calle Cervantes será de dos carriles y una acera peatonal.

El “único acceso actual al instituto se realiza por un paso inferior de escasa anchura y galibo desde la calle Ferrocarril. Este se reconvertirá en plataforma única compartida, reservada exclusivamente para peatones y bicicletas para lo que se mejorará la accesibilidad”, explicó el concejal de Urbanismo.

El proyecto contempla la mejora de la movilidad peatonal y ciclista. En el segundo caso, se implantará un carril bici a lo largo de toda la red viaria para facilitar el recorrido hasta el nuevo instituto. Estos viales ciclistas se conectarán con la red actual que existe en el municipio, como la del nuevo bulevar de la avenida de Altea.

La actuación además renovará el alumbrado público, la señalización horizontal y vertical, el mobiliario y habrá zonas verdes donde se plantará nuevo arbolado y se crearán parterres.

El Alcalde Marcos Zaragoza apuntó que “dotar a este instituto de un acceso acorde a las necesidades de alumnos, padres y profesores y a usuarios de las instalaciones deportivas es un compromiso que adquirimos al principio de la legislatura y vamos a cumplirlo”.