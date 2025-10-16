urbanismo

Villajoyosa inicia el nuevo plan de asfaltado con una inversión de 3 millones de euros

El Ayuntamiento de Villajoyosa pondrá en marcha el nuevo plan de asfaltado de calles del municipio, una actuación que forma parte del proyecto global de mantenimiento y conservación de las vías públicas y caminos, con un presupuesto total cercano a los 4 millones de euros

Villajoyosa |

El alcalde ha explicado que los trabajos comenzarán en el barrio del Pati Fosc, concretamente en las calles Andalucía, Barcelona, Madrid y un tramo de Capitán Segarra, vías muy utilizadas por los vecinos. Posteriormente, las obras continuarán en Pati Fosc, Mestre Joaquín Rodrigo, Beata Ángeles San José, Músic Tito, Doctor Luis Soler y el último tramo de Capitán Segarra, además de la parcela de aparcamiento situada en Músic Tito.

El Ayuntamiento licitó este plan en dos lotes: uno destinado a caminos rurales, adjudicado a Mediterráneo de Obras y Asfaltos S.A., y otro para vías urbanas, que ejecutará Pavasal Empresa Constructora S.A.. Para este último se destinarán cerca de 3 millones de euros, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y el estado de las calzadas en diferentes zonas del municipio.

