Fiestas

Villajoyosa honra a la Virgen del Carmen con la procesión marinera

Centenares de vecinos en el recorrido hasta el puerto para embarcarse junto a la imagen de la patrona de los hombres y mujeres del mar

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

Villajoyosa honra a la Virgen del Carmen con la procesión marinera
Villajoyosa honra a la Virgen del Carmen con la procesión marinera | Onda Cero Marina baixa

Villajoyosa celebró este 16 de julio la festividad de la patrona de los marineros, la Virgen del Carmen, con la misa solemne en la parroquia que lleva su nombre y una procesión marinera por la bahía con la imagen en una de las embarcaciones.

Al acto acudió el primer teniente Alcalde, Pedro Ramis; miembros de la Corporación municipal; el presidente de la Cofradía de Pescadores, Miguel Solbes; entre otras autoridades, files y vecinos.

Tras la misa, la imagen fue llevada en procesión por marineros y marineras por las calles de la localidad donde fieles, vecinos y turistas esperaban el paso de la imagen. Al llegar al puerto, las embarcaciones esperaban a la Virgen del Carmen, cuya imagen subió a bordo de una de ellas.

Empezaba entonces la procesión marinera por la bahía de Villajoyosa en una travesía a la que se unieron barcas de pesca, así como embarcaciones de recreo engalanadas para honrar a la Virgen del Carmen. Durante la travesía, se tiraron al mar flores en recuerdo de marineros y marineras.

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