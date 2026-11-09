Villajoyosa estudia crear una réplica submarina del pecio Bou Ferrer para hacerla visitable

Villajoyosa estudia la posibilidad de crear una réplica submarina del pecio Bou Ferrer para acercar este importante patrimonio arqueológico a un mayor número de personas. La iniciativa se ha presentado durante el tercer Congreso Internacional de Economía Azul y contempla instalar una reproducción a escala del barco romano en una zona del litoral menos profunda y más accesible que su ubicación original.

El proyecto ha sido presentado por Lizardo Fort Alarcón, director del departamento de I+D+i de Robert, entidad que trabaja en el desarrollo de unos materiales denominados biorre-cifes. Se trata de hormigones diseñados para favorecer la aparición de vida marina y que permitirían convertir la réplica del Bou Ferrer en un arrecife artificial.

La propuesta busca que esta instalación tenga una doble finalidad. Por un lado, facilitar las visitas submarinas y ofrecer nuevas posibilidades a las escuelas de buceo, tanto para actividades formativas como para excursiones reguladas. Por otro, favorecer la recuperación de los ecosistemas marinos mediante la creación de un espacio de refugio para la flora y la fauna autóctonas.

Según ha explicado Fort Alarcón, los materiales utilizados permitirían que comenzaran a crecer algas y que, progresivamente, fueran llegando diferentes especies de peces, creando un nuevo entorno de biodiversidad bajo el agua.

La propuesta se encuentra todavía en una fase inicial. El equipo trabaja en la elaboración de un anteproyecto que permita concretar los detalles de la instalación y estudiar su posible ubicación. Esta decisión deberá consensuarse con las distintas administraciones competentes en materia costera y medioambiental.

Una vez obtenidos los permisos, será necesario desarrollar el proyecto definitivo y buscar financiación para su ejecución. Por el momento, no hay una ubicación confirmada ni un calendario para su puesta en marcha.

La iniciativa, impulsada en colaboración con el Ayuntamiento de Villajoyosa, pretende unir patrimonio arqueológico, turismo submarino y regeneración de los ecosistemas marinos en una misma actuación.