Villajoyosa ejecuta un plan de asfaltado de 220.000 m2 de calles urbanas y caminos rurales

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha finalizado el plan de asfaltado de 2025 con cerca de 220.000 metros cuadrados renovados en caminos rurales y calles urbanas.

El Alcalde Marcos Zaragoza indicó que “hemos ejecutado en los últimos meses uno de los proyectos de mayor envergadura y con el que los vecinos han estado viendo resultados desde el primer momento con la mejora de calles y caminos rurales”. El primer edil indicó que “las actuaciones no solo han mejorado seguridad viaria de la ciudad, sino también la escena urbana de las calles. Mejorar el pavimento o dotar a caminos rurales de un firme en condiciones es una cuestión primordial para garantizar que los vecinos y residentes puedan circular con seguridad hasta sus viviendas”.

El Ayuntamiento avanza que el presupuesto municipal de 2026 incluye la continuidad de campañas anuales de asfaltado para seguir mejorando la escena urbana y seguridad vial. “Vamos a programar cada año tramos prioritarios para reducir baches, evitar deterioros mayores y sostener estándares mínimos de calidad en toda la red viaria”, indicó el Alcalde Marcos Zaragoza.