Villajoyosa y Ecovidrio lanzan de nuevo la campaña de “La reconquista del Vidrio” para las Fiestas de Moros y Cristianos

Esta iniciativa se desarrolla en diferentes municipios y busca concienciar a los ciudadanos de Villajoyosa, y especialmente a las compañías, la importancia de separar selectivamente los residuos de envases de vidrio durante el transcurso de las fiestas.

La concejala de Escena Urbana, Ana Alcázar, mantuvo una reunión con Enrique Picó, técnico de la empresa Silvoturismo en la Comunitat Valenciana y Murcia. La edil del área explicó que “esta iniciativa surge para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de separar selectivamente los envases de vidrio y se centra concretamente en las Fiestas de Moros y Cristianos porque durante esos días se genera un alto volumen de estos residuos”.

Como parte de la iniciativa, los días 25 y 26 de julio, educadores ambientales informarán a festeros y ciudadanos sobre la importancia del reciclado de vidrio, así como de sus beneficios ambientales. En concreto se llevarán a cabo dos acciones: el 25 de julio, de 10.00 a 14.00 horas, se visitarán los cuarteles de las compañías, con el objetivo de animarlos a reciclar vidrio. Asimismo, se les hará entrega de un obsequio.

Por otro lado, el día 26 de julio, de 10.00 a 14.00 horas, se instalará un selfie-point en avenida Benidorm (junto al parte Barbera) con la presencia de los educadores ambientales, donde se entregará un obsequio a todas las personas que se realicen una fotografía y la suban a redes con el hashtag de la campaña #LaReconquistaDelVidrio y etiquetando al Ayuntamiento.

En esta edición de “La Reconquista del Vidrio” participan una treintena de municipios de la Comunitat Valenciana, los cuales compiten por ser la población que más se involucre con

el reciclaje de vidrio durante las fiestas, incluyendo la difusión de la campaña. Los ganadores de cada categoría en las que se divide el concurso recibirán un trofeo de La Reconquista del Vidrio, que les acredita como el municipio más reciclador de las fiestas. Villajoyosa participa en la categoría Atabales, municipios que tienen más de 2.500 festeros.

Todas las compañías de Moros y Cristianos del municipio implicadas activamente en la campaña y que reciclen correctamente los residuos de envases de vidrio, entrarán en el sorteo de un dispensador de vidrio exclusivo con la imagen de campaña. Por otra parte, también se realizarán seis promociones online en la web www.lareconquistadelvidrio.es. Accediendo a esta web y respondiendo a un breve cuestionario sobre reciclaje de vidrio, los participantes entrarán en el sorteo de mini iglús.

La concejala de Escena Urbana, Ana Alcázar, indicó que “un año más participamos en esta campaña tan importante para fomentar el reciclaje de vidrio entre los festeros. Cada gesto cuenta y las Fiestas de Moros y Cristianos es una fecha óptima para concienciar a pequeños y mayores sobre la importancia de reciclar y contribuir a mejorar el medio ambiente”.

La edil del área animó a los festeros a participar en esta campaña para conseguir que Villajoyosa se alce como uno de los municipios con más vidrio reciclado durante los días grandes el municipio.