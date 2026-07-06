Villajoyosa destina 100.000 euros en ayudas para la rehabilitación y conservación de edificios de viviendas

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha convocado una línea de ayudas para la rehabilitación y conservación de edificios viviendas para el ejercicio 2026. La dotación económica total que se distribuirá entre los solicitantes es de 100.000 euros.

El concejal de Urbanismo y Vivienda, Pedro Ramis, explicó que “esta iniciativa busca apoyar a los vecinos en el mantenimiento de la seguridad y el ornato de sus inmuebles”. Las subvenciones están dirigidas a Propietarios y Comunidades de Propietarios del término municipal de Villajoyosa, siempre que los edificios estén ubicados en suelo urbano o urbanizado.

El programa financiará actuaciones en régimen de concurrencia competitiva orientadas a la conservación del edificio, mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad y actuaciones puntuales de ornato del inmueble, siendo requisito indispensable que el inmueble tenga más de 50 años y tenga en vigor el IEE del inmueble.

El edil del área indicó que “la convocatoria cuenta con una dotación presupuestaria máxima de 100.000 euros que se financiará con cargo al presupuesto municipal de 2026”.

El plazo para la presentación de solicitudes es de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria. Las solicitudes deberán tramitarse exclusivamente de forma telemática a través de la sede electrónica del Ayuntamiento (sede.villajoyosa.es), debiendo estar suscritas por el representante legal.