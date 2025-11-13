Villajoyosa contiene 27 contenedores de aceite usado

El Consorci Mare, entidad responsable del tratamiento de los residuos domésticos de 52 municipios de la Marina Alta y la Marina Baixa junto a El Campello, reafirma su apuesta por la separación en origen cercana con la implantación de 27 nuevos contenedores para la recogida de aceite de cocina usado en La Vila Joiosa, una prueba piloto que está realizando la entidad con municipios que suscriban el convenio de colaboración.

“Seguimos haciendo el reciclaje más fácil a nuestros vecinos, aumentando las fracciones que pueden separar cómodamente, en esta ocasión, con más de 25 nuevos contenedores de aceite en la Vila Joiosa,” ha explicado el presidente del Consorci Mare, José Ramón González de Zárate.