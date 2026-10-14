Villajoyosa celebra la "Setmana de l’Arròs" con la participación de siete restaurantes

Villajoyosa celebrará del 19 al 25 de octubre una nueva edición de la Setmana de l’Arròs, una cita gastronómica plenamente consolidada dentro de la marca anual La Vila Gastronómica. En la edición de este año participan siete restaurantes del municipio, que ofrecerán menús cerrados donde el arroz será el gran protagonista.

La jornada está organizada por la Asociación Vila Gourmet, entidad que aglutina al tejido empresarial y gastronómico local, en estrecha colaboración con el Ayuntamiento de Villajoyosa.

Durante toda la semana, los vecinos y visitantes podrán disfrutar de propuestas gastronómicas con un precio cerrado de 38 euros. Los menús incluirán una selección de entrantes, un plato principal de arroz y postre.

La concejal de Comercio y Turismo, Rosa Llorca, subrayó “el valor estratégico de esta cita ya que nuestra gastronomía es ya una seña de identidad fundamental y forma parte de una oferta culinaria que nos permite desestacionalizar la llegada de visitantes a lo largo de todo el año”.

La edil del área indicó que “la Setmana de l’Arròs forma parte de nuestra marca La Vila Gastronómica y representa una cita única para que vecinos y turistas prueben uno de nuestros platos más tradicionales, elaborado por las manos de nuestros chefs locales”. Estas jornadas “cuentan cada vez con mayor afluencia de público gracias al cuidado y cariño con el que los restaurantes diseñan cada propuesta para ofrecer una experiencia inolvidable”, añadió Rosa Llorca.

Los arroces están profundamente ligados a la historia culinaria vilera. Con el objetivo de poner en valor este legado, el Ayuntamiento creó en 2011 esta cita gastronómica enmarcada en la marca municipal La Vila Gastronómica.

Los restaurantes que participan son Cabanon by samoki, ⁠DRoca, ⁠Hogar del Pescador, ⁠Kyomu Izakaya, El Pòsit, Jugo de Mar y El Trébol.