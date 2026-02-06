ALCALDÍA

Villajoyosa apuesta por el teletrabajo en el consistorio

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha aprobado el Reglamento Interno Regulador del Régimen de Teletrabajo, según recoge el Boletín Oficial de la Provincia. El acuerdo fue adoptado por el Pleno municipal en sesión ordinaria celebrada el 15 de enero de 2026

Villajoyosa apuesta por el teletrabajo en el Ayuntamiento
El nuevo reglamento regula la prestación de servicios del personal municipal mediante la modalidad de trabajo no presencial que permitirá desarrollar total o parte de las funciones del puesto fuera de las dependencias municipales, a través del uso de las tecnologías.

La finalidad es mejorar la eficacia en la organización del trabajo y facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral del personal empleado público.

Según el reglamento publicado en el BOP, podrán solicitar un plan personal de teletrabajo, el personal con problemas de salud, las empleadas públicas víctimas de violencia de género, las víctimas de violencia terrorista, las empleadas en estado de gestación a partir de la semana treinta y el personal que disfrute del permiso por cuidado de hijos o hijas menores afectados por enfermedades graves.

