Villajoyosa aprueba la propuesta de Caixa Altea para formalizar el préstamo de 23 millones de euros

El pleno ha aprobado, con los votos del gobierno local y Gent per La Vila, el trámite para adjudicar el préstamo a largo plazo destinado a financiar proyectos considerados prioritarios para el municipio. El PSOE ha defendido una vía alternativa basada en subvenciones, reprochando que iniciativas como el Multiusos de La Cala o la rehabilitación de los antiguos juzgados hayan quedado fuera de esta financiación.

También se ha aprobado por unanimidad una bonificación del ICIO para obras de accesibilidad y eficiencia energética en el colegio Mare Nostrum, incluida la instalación de un ascensor. El PSOE aprovechó para reprochar al PP su “incoherencia”, recordando que en el pasado votaron en contra de medidas similares impulsadas por el anterior gobierno.

En materia urbanística sustituir el aval del sector PP-12 a petición del agente urbanizador, siguiendo informes técnicos favorables. Se trata de un trámite administrativo sin repercusión económica para el Ayuntamiento. También se ha dado luz verde a la actualización de la ordenanza de tasas urbanísticas y a la revisión de la tarifa de alcantarillado. Según ha explicado el edil Pedro Ramis, ambos procesos responden a la aplicación automática de fórmulas de revisión contractual.

Por unanimidad, el pleno también ha aprobado una moción conjunta para instar a FGV a mejorar el servicio del TRAM en Villajoyosa, renombrar dos estaciones y estudiar la recuperación de la antigua estación del trenet de 1911.