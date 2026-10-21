Cementerio

Villajoyosa amplía el horario del cementerio y del servicio del autobús con motivo de la celebración del Día de Todos los Santos

El camposanto abrirá de 7.00 a 19.00 horas desde el lunes 26 de octubre y hasta el domingo 1 de noviembre

Onda Cero Marina Baixa

Villajoyosa |

Villajoyosa amplía el horario del cementerio y del servicio del autobús con motivo de la celebración del Día de Todos los Santos
Villajoyosa amplía el horario del cementerio y del servicio del autobús con motivo de la celebración del Día de Todos los Santos | Onda Cero Marina Baixa

El cementerio municipal de Villajoyosa amplía su horario desde el lunes 26 de octubre y hasta el domingo 1 de noviembre con motivo de la celebración del Día de Todos los Santos. La concejala de Cementerio, Marisa Mingot, indicó que “ampliamos el horario de apertura del cementerio municipal para dar un servicio especial en una fecha tan señalada”. El camposanto abrirá de manera ininterrumpida desde las 7.00 hasta las 19.00 horas desde el 26 de octubre al domingo 1 de noviembre.

El día 1 de noviembre, festividad de Todos los santos, se oficiará una misa en el mismo cementerio dedicada a los vecinos que allí descansan. Será a las 16.30 horas y antes, a las 16.00 horas, se celebrará el rezo del rosario. Para facilitar el desplazamiento de los vecinos, la Concejalía de Movilidad ha habilitado un horario especial del servicio de autobús que llega hasta el camposanto desde el miércoles, 28 de octubre, al día 1 de noviembre. El servicio de autobús, desde el parque de la Barbera dels Aragonés, tendrá una frecuencia de media hora y un horario de 9.15 a 13.00 horas y de 16.15 a 19.00 horas todos los días, excepto el día 1 de noviembre que será de forma continuada de 8.50 a 18.30 horas.

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