Villajoyosa amplía el dispositivo de seguridad para las Fiestas de Moros y Cristianos 2026

La Junta Local de Seguridad de Villajoyosa se ha reunido este miércoles para dar a conocer el plan de seguridad y emergencia que se aplicará durante la celebración de las fiestas patronales de Moros y Cristianos de 2026, que se celebran del 24 al 31 de julio.

El Alcalde Marcos Zaragoza ha presidido esta reunión donde se han dado a conocer el plan con las tareas de los diversos cuerpos de seguridad de la Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil, sanitarios y bomberos.

Este año, el dispositivo de seguridad se ha reforzado con agentes de la Policía Local que velarán por la seguridad en los días grandes. Como explicó el Alcalde Marcos Zaragoza “nuestra prioridad es garantizar la seguridad de todos los que participan en las fiestas, los vecinos y los visitantes por lo que hemos reforzado este año los servicios de policía para los días grandes donde habrá una gran afluencia de personas”.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Fiestas, Jaime Santamaría, indicó que “el dispositivo especial contará con 476 servicios de agentes de la Policía Local, que incrementa la plantilla para esos días con más efectivos. A ellos se suman los servicios de Guardia Civil y Policía Nacional, además de bomberos, sanitarios y de protección civil. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han diseñado un programa que incluye puestos de mando avanzado para coordinar todo el dispositivo de seguridad y emergencias”.

La Guardia Civil aportará la Unidad GEAS de buzos y la Unidad Marítima con una patrullera para los diferentes actos. Se une también una Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Guardia Civil.

La Unidad Marítima de la Policía Local y la de drones formarán parte del dispositivo especial, al que se une el grupo UROS (Unidad de Respuesta Operativa de Seguridad). Respecto a los drones, las Fiestas de Moros y Cristianos contarán con la presencia de la Unidad Pegasus de la Guardia Civil, especializada en el control y seguridad del mal uso de esta tecnología aérea.

Al dispositivo se unen los miembros de Protección Civil, además de ambulancias, sanitarios a pie y los bomberos. Las Fiestas de Moros y Cristianos de Villajoyosa contarán con dos puntos violeta contra agresiones sexistas y dos puntos arcoíris.

El Alcalde Marcos Zaragoza ha agradecido, en la Junta Local de Seguridad, la dedicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, servicios sanitarios, Bomberos, Protección Civil, Asociación Santa Marta y resto del personal municipal del Ayuntamiento implicado en este dispositivo que tiene como objetivo velar por la seguridad de todos los participantes en las fiestas patronales.