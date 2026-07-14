Villajoyosa amplía el convenio con Cáritas de la Asunción para atender a las familias más necesitadas del municipio

El Alcalde Marcos Zaragoza y la presidenta de Cáritas Parroquial Nuestra Señora de la Asunción, Fina Llorca, han firmado el convenio de colaboración por el cual el Ayuntamiento de Villajoyosa amplía la aportación que hace a la entidad con una subvención de 25.000 euros. Esta cantidad será destinada a la prestación de ayudas a las familias que atiende esta entidad en Villajoyosa.

El Alcalde Marcos Zaragoza indicó que “nuestro compromiso es seguir apoyando a entidades como Cáritas para que puedan disponer de todos los recursos necesarios para realizar la gran labor altruista y solidaria que llevan a cabo día a día”. El primer edil apuntó que “hemos ampliado este convenio para que desde esta entidad puedan seguir realizando el trabajo y la dedicación constante que ponen para atender a los más vulnerables”.

La concejala de Servicios Sociales, Maite Sánchez, añadió que “entidades como Cáritas prestan ayuda directa a los ciudadanos que la necesitan, desde alimentos a cuidados básicos a los que muchos no tienen acceso en su día a día”.

Con esta subvención, Cáritas presta ayuda de alimentos y otros productos de necesidades básicas a personas y núcleos familiares que se encuentran en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social por carecer de recursos económicos suficientes.