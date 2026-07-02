Villajoyosa adecúa el local municipal de la calle Triana

El Ayuntamiento de Villajoyosa está adecuando un local municipal, ubicado en la calle Triana, para cederlo y destinarlo a que sea la sede de la asociación Autisme La Vila. Los trabajos para acondicionar este espacio están siendo realizados por trabajadores del área de Servicios Técnicos.

El Alcalde Marcos Zaragoza y el concejal de Servicios Técnicos, Peyo Lloret, visitaron este espacio municipal para comprobar “in situ” los trabajos que se están realizando.

El Alcalde Marcos Zaragoza indicó que “este espacio municipal va a cambiar completamente para ser más accesible y adecuarse a las necesidades actuales. Además, va a volver a tener actividad ya que se convertirá en la sede de una asociación local como es la de Autisme La Vila”.

La cesión de este espacio se aprobó por la Junta de Gobierno local y permitirá a esta asociación contar con un nuevo espacio para poder atender a las más de 70 familias que la forman actualmente. La entidad ofrecerá servicios de apoyo social, educativos y terapéuticos.

El concejal de Servicios Técnicos explicó que “los trabajos consisten en renovar toda la carpintería de aluminio y madera, puertas, rejas y ventanas. Además, se ha cambiado todo el suelo, alicatado y ampliado el aseo para hacerlo accesible a personas con movilidad reducida”. Peyo Lloret añadió que “se han arreglado los despachos y se va a pintar todo el espacio, además de mejorar la instalación eléctrica y de agua”. El plazo de ejecución de estas obras por parte de los trabajadores del área de Servicios Técnicos es de dos meses con un coste de cerca de 15.000 euros.

El concejal del área destacó que “el Ayuntamiento realiza cada día actuaciones en espacios y calles con trabajadores municipales que no solo ahorran tiempo, sino también nos permite abaratar costes”. Peyo Lloret indicó que “solo en los últimos meses se han ahorrado cerca de 120.000 euros realizando tareas como los alcorques de la Cala o la Tellerola, reparando los caminos que van a las playas o realizando obras como las de este local municipal”.