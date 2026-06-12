Villajoyosa abre el plazo para solicitar el servicio de autobús gratuito hasta la playa accesible para las personas con problemas de movilidad

El programa de playas accesibles del municipio de Villajoyosa, cuyo servicio se presta en la zona de la Basseta de l’Oli, en la playa Centro, contará de nuevo con servicios de autobús para las personas con problema de movilidad.

La concejalía de Servicios Sociales e Igualdad ofrece este servicio gratuito de autobús para que las personas con problemas de movilidad puedan trasladarse hasta la playa y disfrutar de los servicios que garantizan la accesibilidad. Este transporte estará operativo desde el 1 de julio hasta el 15 de septiembre.

La concejala de Servicios Sociales, Maite Sánchez, indicó que “las personas interesadas podrán solicitar este servicio gratuito desde el 15 de junio y hasta el día 26 de junio, en el departamento de Servicios Sociales, localizado en el centro social Llar del Pensionista”. https://www.villajoyosa.com/evento/inicio-plazo-solicitud-traslado-playas-accesibles/

El servicio de autobús gratuito se prestará desde el día 1 de julio hasta el 15 de septiembre. El transporte se realizará a las 10.00 horas la ida y a las 13.00 horas se ejecutará la vuelta desde la zona de la Basseta de l’Oli. El trayecto realizará varias paradas a lo largo del recorrido. La zona accesible de la playa Centro estará abierta a partir del 15 de junio al 15 de septiembre de 10.00 a 17.00 horas.