Villajoyosa mejorará la movilidad en las playas y calas con nuevos itinerarios de madera

El Ayuntamiento de La Vila Joiosa prevé instalar nuevos itinerarios de madera en las playas del municipio para facilitar el acceso a la orilla y mejorar la movilidad peatonal sobre la arena.

La actuación forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino “La Vila Joiosa. Diversificación de la oferta y gestión turística sostenible” y está financiada por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La intervención consistirá en la adquisición e instalación de pasarelas o itinerarios de madera que permitan un tránsito más cómodo, seguro y adaptado para los usuarios de las playas. Estos itinerarios se implantarán en puntos estratégicos, priorizando zonas con mayor afluencia de visitantes o con mayores dificultades de acceso.

El Alcalde Marcos Zaragoza indicó que “la actuación está especialmente orientada a mejorar la accesibilidad de personas con movilidad reducida, personas mayores, familias con carritos infantiles y otros usuarios con necesidades específicas, eliminando barreras físicas asociadas al desplazamiento sobre arena suelta o desniveles”.

El concejal de Playas y Medio Ambiente, Carlos Soler, explicó que “los itinerarios estarán fabricados con materiales sostenibles y resistentes al entorno marino, favoreciendo su integración en el paisaje litoral y una adecuada durabilidad con bajo coste de mantenimiento”.

Con esta mejora, Villajoyosa refuerza su compromiso con un litoral más accesible, inclusivo y cómodo para todas las personas, al tiempo que mejora la calidad de sus servicios turísticos y la experiencia de uso de sus playas.