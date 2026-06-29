Vilamuseu arranca la programación especial para este verano

La oferta de visitas guiadas para particulares y sin reserva se ha ampliado y ahora se puede realizar de martes a viernes a las 11.30 horas y los jueves a las 20.00 horas una visita guiada a la exposición sobre el Bou Ferrer que incluye bajar en exclusiva al almacén de ánforas y al laboratorio de arqueología subacuática.

La Casa Museo La Barbera dels Aragonés también se puede visitar de martes a viernes a las 13.00 horas y los jueves a las 18.30 horas. Además, los sábados 4 de julio, 8 de agosto y 19 de septiembre habrá visita guiada a las 10.00 horas a la exposición “Tresors de la Vila Joiosa”, a las 11.30 horas a la exposición “El pecio Bou Ferrer. Un yacimiento excepcional” y a las 13.00 horas a la Casa Museo La Barbera dels Aragonés. Las visitas guiadas tienen un coste de 1,50 euros.

Vilamuseu ha organizado una amplia programación para público infantil. Por un lado, se podrá participar en los talleres de Vilakids durante el mes de julio: “Historias del Olimpo” (1 julio), “Juegos romanos” (3 julio), “El ojo de Horus” (8 julio), “El vaso del umbral del Más Allá” (10 julio) y “La historia del Desembarco” (22 julio). Todos serán de 11.30 horas a 13.00 horas para niños y niñas a partir de 6 años. El precio es de 3 euros. Además, se ofrece el taller “La corona del emperador” los jueves 2, 9 y 16 de julio de 19.30 a 21.30 horas en La Senyoreta de l’Hort. Este taller tiene una duración aproximada de 30 minutos y es gratuito.

Por otro lado, este verano habrá dos turnos para “Misión Arqueológica. Edición Subacuática”, el curso sobre arqueología subacuática que ofrece Vilamuseu para niños y niñas entre 8 y 12 años. Durante el curso de cuatro días los y las participantes descubren los secretos del pecio Bou Ferrer, un barco romano hundido frente a la costa de Villajoyosa y conocen las fases de un proyecto de investigación como este: la excavación, la investigación, la conservación y la difusión. Toda la información se puede encontrar en www.vilamuseu/vilakids

Del 24 al 31 de julio, con motivo de las fiestas de Moros y Cristianos, no habrá talleres ni visitas guiadas y el horario del museo será de 10.00 a 14.00 horas, excepto el día 29 que estará cerrado por la festividad de Santa Marta.