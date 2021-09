La Vila sólo acepta una alegación a la modificación de crédito de 17 millones que destinará a ayudas y mejoras urbanísticas

El edil de Hacienda, José Ramón Uclés, ha explicado hoy en Más de Uno Marina Baixa que la mayoría de las alegaciones se han desestimado y que sólo se ha aceptado el apartado "c" de una modificación "con más puntos que sí se han desestimado". La alegación que sí ha considerado el edil de Hacienda ha sido la que afectaba al canon ecológico del Jardí dels Nous Vilers, que "buscaremos el mejor modo de financiarlos", ha dicho Uclés, pero "no podrá ser con esta modificación".

La modificación presupuestaria suma 17'17 millones de euros y destina alrededor de 2 millones a ayudas sociales y un millón a ayudas a empresas, tanto directas como para el Bono Consumo. También incluye el millón de euros del Parque Litoral de la Malladeta o el medio millón de la rotonda en la antigua nacional frente a la chocolatería valor y, asimismo, los 4 millones que obliga a pagar la sentencia sobre la Señoreta de L’Hort. No se recoge el pago de la sentencia del Hotel Luna, como apunta otra de las alegaciones, porque "no está tasada todavía y no procede consignarla" según justifican" los informes de los servicios jurídicos del ayuntamiento", motivo por el que se ha desestimado esta alegación. Otras alegaciones han sido desestimadas por no estar "entre los supuestos que fija la normativa para poder alegar" o bien porque se argumentaba que "la urgencia propuesta no estaba bien fundamentada, cuando, en realidad -continúa Uclés- sí se adjunta la memoria del alcalde que justifica la misma" y porque "la urgencia la determina el pleno y, en su aprobación provisional se votó favorablemente la urgencia".