La Vila Joiosa incrementa un 48% su presupuesto para 2026, alcanzando los 74 millones de euros

El Ayuntamiento de Villajoyosa ha presentado el borrador del presupuesto municipal de 2026, que se debatirá en un pleno extraordinario el próximo jueves y que alcanza casi 74 millones de euros en ingresos y gastos. De esta cifra, 23,2 millones se destinan al plan de inversiones previsto para los próximos años.

El documento incluye también las cuentas de los dos organismos autónomos: el Hospital Asilo Santa Marta, con un presupuesto de 3,3 millones, de los que el Ayuntamiento aporta 2,8 millones, y la Fundación Pública Parra-Conca, que asciende a 2,84 millones.

Desde el consistorio subrayan que el presupuesto apuesta por una gestión eficiente y por reforzar servicios públicos como la seguridad ciudadana, la limpieza viaria, el mantenimiento de zonas verdes o la ampliación temporal de la atención en playas e instalaciones deportivas. En total, las inversiones previstas suman 25,5 millones de euros, de los que 23,2 millones procederán de financiación externa y el resto de recursos ordinarios. La programación de gasto será plurianual: 5,08 millones en 2026, 10,36 millones en 2027 y 7,85 millones en 2028.

En paralelo, el Ayuntamiento ha iniciado la licitación del contrato de asistencia técnica integral para redactar el proyecto del nuevo edificio de la Casa de la Música, considerado un equipamiento clave para la vida cultural local. El expediente incluye la elaboración de los proyectos, las direcciones facultativas y todas las tramitaciones necesarias hasta la recepción de la obra. La futura Casa de la Música contará con un presupuesto estimado de 5 millones de euros, integrado dentro del plan de inversiones municipal y financiado mediante un préstamo que garantiza su ejecución y finalización.