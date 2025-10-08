servicios sociales

La Vila Joiosa celebra el Día Internacional de la Salud Mental con actividades y la lectura del manifiesto

A las 10:30 horas, el parque La Barbera dels Aragonés ha acogido una sesión gratuita de zumba, y más tarde, en el Llar del Pensionista, se ha colocado la pancarta conmemorativa y se ha procedido a la lectura del manifiesto por la salud mental

Onda Cero Marina Baixa

Madrid |

La Vila Joiosa celebra el Día Internacional de la Salud Mental con actividades y la lectura del manifiesto
La Vila Joiosa celebra el Día Internacional de la Salud Mental con actividades y la lectura del manifiesto | Onda Cero Marina Baixa

Durante el acto, representantes de AFEM Marina Baixa y del Servicio de Atención y Seguimiento a Personas con Enfermedad Mental (SASEM) de La Vila Joiosa han subrayado la importancia de reforzar los recursos públicos y sociales en materia de salud mental.

La psicóloga de AFEM Marina Baixa, Cristina Olmedo,: ha señalado algunos de los principales desafíos.

Por su parte, Juan Miguel Fernández, psicólogo del SASEM de La Vila Joiosa, ha destacado que cada año aumenta la demanda de atención y acompañamiento.

Actualmente, el SASEM de La Vila Joiosa atiende a 49 personas, con una edad media de 45 a 46 años, ofreciendo apoyo tanto a los usuarios como a sus familias.

La concejala de Bienestar Social, Maite Sánchez, ha detallado las líneas de trabajo que se desarrollan desde el área municipal a través del SASEM.

Con esta jornada, La Vila Joiosa se ha sumado al mensaje global del Día Internacional de la Salud Mental.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer