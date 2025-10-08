La Vila Joiosa celebra el Día Internacional de la Salud Mental con actividades y la lectura del manifiesto

Durante el acto, representantes de AFEM Marina Baixa y del Servicio de Atención y Seguimiento a Personas con Enfermedad Mental (SASEM) de La Vila Joiosa han subrayado la importancia de reforzar los recursos públicos y sociales en materia de salud mental.

La psicóloga de AFEM Marina Baixa, Cristina Olmedo,: ha señalado algunos de los principales desafíos.

Por su parte, Juan Miguel Fernández, psicólogo del SASEM de La Vila Joiosa, ha destacado que cada año aumenta la demanda de atención y acompañamiento.

Actualmente, el SASEM de La Vila Joiosa atiende a 49 personas, con una edad media de 45 a 46 años, ofreciendo apoyo tanto a los usuarios como a sus familias.

La concejala de Bienestar Social, Maite Sánchez, ha detallado las líneas de trabajo que se desarrollan desde el área municipal a través del SASEM.

Con esta jornada, La Vila Joiosa se ha sumado al mensaje global del Día Internacional de la Salud Mental.