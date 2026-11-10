Últimos días en la Nucía para realizar la encuesta del Plan de Movilidad Urbana Sostenible

Mañana miércoles 11 de noviembre finaliza el plazo para realizar la encuesta sobre el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). El Ayuntamiento de La Nucía ha puesto en marcha la actualización de este plan y por ello se pretende recoger, a través de este cuestionario, la percepción social de la movilidad urbana de los nucieros y nucieras. Desde el consistorio nuciero se pide la colaboración ciudadana contestando a este breve cuestionario, que se podrá responder hasta mañana miércoles 11 de noviembre en el siguiente link: https://www.surveymonkey.com/r/RR3VDVH

Importancia participación ciudadana

El objetivo del PMUS es impulsar una movilidad verde y sostenible en el municipio. Se circulado un breve cuestionario para recoger la percepción social de la movilidad urbana entre los ciudadanos, los empresarios, los comerciantes, las asociaciones y los clubes de La Nucía.

La participación de la ciudadanía en este cuestionario es vital para identificar los principales retos a corto, medio y largo plazo para una mejor movilidad urbana en La Nucía, y así impulsar una movilidad verde y sostenible que convierta al municipio en una referencia en la materia.

Se puede responder al cuestionario en menos de 5 minutos y hasta mañana miercoles 11 de noviembre en https://www.surveymonkey.com/r/RR3VDVH