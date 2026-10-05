SkyFest Benidorm premiado como ejemplo de festival de gran formato

El pasado 30 de septiembre, la Sala Magistral del Palau de les Arts Reina Sofía de València, acogió a FOTUR (Federación de Ocio, Turismo, Juego, Festivales, Actividades Recreativas e Industrias Afines de la Comunitat Valenciana) con su Gala Aniversario y la cuarta edición de sus Premios Turismo, la mayor convocatoria anual del sector en la región, pilar económico de la Comunitat, sosteniendo más de 380.000 empleos y representando el 19% del PIB de la Comunitat Valenciana.

En la gala participaron, entre otras personalidades, el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, que tomó la palabra para remarcar que "el sector del turismo no se entendería sin el ocio, la gastronomía, la música, los festivales, los espectáculos y las actividades recreativas".

Los Premios Turismo Fotur 2026, en su cuarta edición, reconocieron la trayectoria, el talento, la innovación y el compromiso de profesionales, empresas, instituciones y proyectos en ámbitos tan diversos como el turismo, el ocio, la cultura, la gastronomía, la música, los festivales y las actividades recreativas, conformando un mapa representativo de lo que ofrece la Comunitat Valenciana.

Skyfest Benidorm recibió su reconocimiento como ejemplo de festival de gran formato en un destino consolidado en manos de dos de los socios de Skyfest, Alex Fratini y Alex Ferman.

Otros premiados fueron programa de televisión 'Terra de Festes', impulsado por la Federació Valenciana de Municipis i Províncies y À Punt, premiado por su labor de difusión del patrimonio festivo valenciano. La Tomatina de Buñol, uno de los eventos más virales del planeta, también resultó premiado, junto al restaurante Tavella, el Festival Mediterránea de Gandia, el Ayuntamiento de Torrevieja y València Music City.

Tanto Fratini como Ferman se mostraron agradecidos como sorprendidos, porque “es el primer premio que recibimos, que no esperábamos, damos las gracias a FOTUR y creemos que este galardón nos reafirma en el proyecto, del que en nada vamos a empezar a desvelar la programación para 2027”.